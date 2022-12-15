Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество В победе над Россией уверены 97% украинцев, - опрос

В победе над Россией уверены 97% украинцев, - опрос

15 декабря, 2022 четверг
16:01
Общество

Абсолютное большинство украинцев в новом опросе уверены, что наша страна сможет отразить нападение России - 97%

Об этом свидетельствуют данные опроса , проведенного социологической группой "Рейтинг".

В декабре более 82% опрошенных украинцев считают, что дела в стране идут в правильном направлении и 7% думают – наоборот.

"Две трети опрошенных ожидают, что следующий 2023 год будет лучше предыдущего. 12% считают, что год будет таким же, 16% – хуже. По сравнению с прошлогодним исследованием показатели более оптимистичны. Также почти 90% смотрят в 2023 с оптимизмом, только 6% с пессимизмом. Оценивая изменения в разных сферах за последний год, больше положительных оценок было зафиксировано относительно политической ситуации (около половины отметили, что она улучшилась) и ощущения уверенности в будущем (почти 40% опрошенных отметили об улучшении)», – говорится в исследовании.

Социологи зафиксировали, что абсолютное большинство опрошенных – 97% – уверено, что Украина сможет отразить нападение России.

Украинцы, оценивая изменения в отдельных сферах, выделили обороноспособность страны – 90% и международном имидже Украины –86%.

  • В ходе опроса результаты которого стали известны 24 ноября, 90% украинцев проголосовали , что верят в нашу победу в войне с российскими оккупантами.
  • В опросе, опубликованном 24 октября, по мнению украинцев, наиболее дружественными к нашей стране сегодня Польша, Литва, Великобритания, США и Канада.
  • На фоне проблем с энергоснабжением, вызванных ракетными ударами РФ, всего 7% опрошенных граждан Украины активно готовятся к переезду в другое место на зимний период.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
военные силы Украины
война с Россией
Победа Украины
Читайте также:
зима
14 декабря, 2022 среда
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине усилятся морозы
Дмитро Пєсков
14 декабря, 2022 среда
У Путина заявили, что захват Одессы и Чернигова не актуален: в ЦПД объяснили, почему Кремль сменил риторику
Пєсков
12 декабря, 2022 понедельник
Британская разведка объяснила, что стоит за новыми заявлениями Кремля о целях войны против Украины
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.47
    Покупка 39.47
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 41.11
    Продажа 42.17
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
15 декабря
17:10
Рада разрешила проверять военных на алкоголь и наркотики где угодно и когда-либо: президента просят ветировать закон
17:03
Нападавшего на мужа Пелоси обвиняют в планировании ряда покушений, в том числе на сына Байдена
16:51
Оккупанты под вечер снова накрыли огнем Никопольщину, есть погибший и раненые
16:49
ОАСК
Ликвидация ОАСК не означает, что его судей уволят, они продолжают получать зарплату и могут работать по специальности, - Роман Маселко
16:47
В Киеве начали продажу елок. Локации
16:32
НБУ
В результате войны и экономического кризиса украинские банки потеряют не менее 20% кредитных доходов, - НБУ
16:21
ЕС выделил 50 млн евро на восстановление критической инфраструктуры Украины
16:15
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:12
Ликвидация Окружного админсуда Киева позволит освободиться от значительной части судейской мафии, - юрист Жернаков
16:03
Обновлено
Оккупанты ударили по Херсону, два человека погибли, трое травмированы, город обесточен
16:02
OPINION
Зачем московиты "качу" украли?
15:57
Эксклюзив
Уже началась операция по освобождению Мелитополя, – военный эксперт Свитан
15:49
Залужный сказал, сколько танков и другого вооружения нужно ВСУ, чтобы выйти на грани 23 февраля
15:44
Спецподразделение "Kraken" передало Гончаренко центру свои трофеи для аукциона-сбора на антидроновое ружье
15:33
Эксклюзив
Иванна Климпуш-Цинцадзе
"Преимущество скорости над качеством": Климпуш-Цинцадзе о выполнении Радой евроинтеграционных требований
15:29
Обновлено
Оккупанты обстреливают инфраструктуру Харькова, повреждены складские помещения
15:26
"Россия готовит 200 тыс. новых солдат": Залужный не исключает наступления оккупантов на Киев из Беларуси
15:24
Оккупанты ударили ракетами по Орехову в Запорожье, есть пострадавшие
15:18
Анонс
Битва "Абхаза" за Украину. "Истории войны" в 18:00
15:12
Украина получит от США $17 млн на восстановление системы общественного здоровья
15:11
Во временно оккупированном Крыму армия РФ готовится к высадке украинского десанта, - разведка
14:58
В ООН прогнозируют ухудшение гуманитарной ситуации из-за ударов по инфраструктуре Украины
14:50
Бен Уоллес
В Британии допустили возможность поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow
14:47
Эксклюзив
Важно лишить врага сухопутного коридора, который обеспечивает южную группировку, - Тетерук
14:45
Эксклюзив
Под Бахмутом россияне прикрываются украинскими пленными во избежание уничтожения, - нацгвардеец Кузык
14:44
Интервью
Обрели духовную независимость, но не лишились российского влияния: религиозец Горевой подытожил 4 лет деятельности ВТО
14:36
Эксклюзив
Враг больше всего обстреливает Корабельный район Херсона, поэтому оттуда горожанам предлагают добровольную эвакуацию, - замглавы облсовета
14:36
В Украине треть урожая кукурузы - все еще на полях из-за дождей и перебоев с электроснабжением, - Bloomberg
14:31
Генри Кавилл не будет играть Супермена в новом фильме о супергерое
14:31
Польша и страны Балтии заблокировали новый санкционный пакет против РФ из-за предложенных ослаблений
14:27
"Привлечь российских пропагандистов к ответственности очень тяжело, но возможно", - журналист Померанцев
14:05
OPINION
"Ультраправачня" ничем не лучше "ультралевачни"
13:50
"Когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле". Генштаб прокомментировал возможность "праздничного прекращения огня"
13:46
Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа
13:43
Большой дефицит электроэнергии: в Житомирской области ввели аварийные отключения
13:38
США передали Киеву спецтехнику и генераторы для котельных и станций теплоснабжения
13:36
Ущерб Николаева от российских обстрелов достигает 813 млн грн, - Сенкевич
Киевская школа экономики назвала прямые убытки инфраструктуры Украины от войны
13:22
РФ атаковала Никопольщину: Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за повреждения контактной сети
13:17
Россия впервые за последние шесть дней вывела в море носители "Калибров", - ВМС
13:00
Из-за российской агрессии в Украине уже погибли 477 детей
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV