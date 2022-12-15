В победе над Россией уверены 97% украинцев, - опрос
Абсолютное большинство украинцев в новом опросе уверены, что наша страна сможет отразить нападение России - 97%
Об этом свидетельствуют данные опроса , проведенного социологической группой "Рейтинг".
В декабре более 82% опрошенных украинцев считают, что дела в стране идут в правильном направлении и 7% думают – наоборот.
"Две трети опрошенных ожидают, что следующий 2023 год будет лучше предыдущего. 12% считают, что год будет таким же, 16% – хуже. По сравнению с прошлогодним исследованием показатели более оптимистичны. Также почти 90% смотрят в 2023 с оптимизмом, только 6% с пессимизмом. Оценивая изменения в разных сферах за последний год, больше положительных оценок было зафиксировано относительно политической ситуации (около половины отметили, что она улучшилась) и ощущения уверенности в будущем (почти 40% опрошенных отметили об улучшении)», – говорится в исследовании.
Социологи зафиксировали, что абсолютное большинство опрошенных – 97% – уверено, что Украина сможет отразить нападение России.
Украинцы, оценивая изменения в отдельных сферах, выделили обороноспособность страны – 90% и международном имидже Украины –86%.
- В ходе опроса результаты которого стали известны 24 ноября, 90% украинцев проголосовали , что верят в нашу победу в войне с российскими оккупантами.
- В опросе, опубликованном 24 октября, по мнению украинцев, наиболее дружественными к нашей стране сегодня Польша, Литва, Великобритания, США и Канада.
- На фоне проблем с энергоснабжением, вызванных ракетными ударами РФ, всего 7% опрошенных граждан Украины активно готовятся к переезду в другое место на зимний период.
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