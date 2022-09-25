В плену россиян до сих пор находится 2,5 тыс. украинцев, - Верещук
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что еще 2,5 тыс. украинцев находятся в российском плену, среди них есть гражданские
Об этом она рассказала в интервью BBC News Украина.
По ее словам, уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают.
"Надо ставить вопрос ребром и требовать возвращения гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены", - сказала Верещук.
Министр отметила, что в плену до сих пор остается много женщин, из 131 женщины с Азовстали вернули лишь нескольких.
"Женщин нужно освобождать, с ними ведут себя страшно. Они издеваются, они избивают наших женщин, они пытают наших женщин. Мир не должен молча смотреть и наблюдать, когда убивают наших женщин в тюрьме", - подчеркнула Верещук.
- 21 сентября, в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины.
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