В плену россиян до сих пор находится 2,5 тыс. украинцев, - Верещук

Об этом она рассказала в интервью BBC News Украина.

По ее словам, уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают.

"Надо ставить вопрос ребром и требовать возвращения гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены", - сказала Верещук.

Министр отметила, что в плену до сих пор остается много женщин, из 131 женщины с Азовстали вернули лишь нескольких.

"Женщин нужно освобождать, с ними ведут себя страшно. Они издеваются, они избивают наших женщин, они пытают наших женщин. Мир не должен молча смотреть и наблюдать, когда убивают наших женщин в тюрьме", - подчеркнула Верещук.

21 сентября, в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины.

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