В плену остаются более 700 азовцев, - начальник штаба полка "Азов"

Об этом он сказал на пресс-конференции уволенных командиров "Азова" в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы занимаемся списками, социальными вопросами, вопросами оформления документов, вопросами обмена, вопросами получения вооружения и техники. Мы занимаемся процессами освобождения людей. Также мы занимаемся организацией семей пленных, потому что, к сожалению, у них нет между собой коммуникации", - подчеркнул. Кротевич.

Начальник штаба полка "Азов" также добавил, что родные пленных сейчас могут организовать подготовку документов бойцам, которые еще находятся в плену, чтобы после освобождения из плена человек мог быстро получить документы.

"Я понимаю, что в плену сейчас находится именно азовцев более 700 человек, возможно, в следующий обмен ваш ребенок или мужчина не попадет, и это реалии. Я буду за это отвечать и каждая семья может меня об этом спросить", - подчеркнул Кротевич.

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