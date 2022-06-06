Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистом, передает РБК-Украина.

Он считает, что россиянам невыгодно применять пытки против защитников Азовстали, поскольку они стали "публичными пленными".

Зеленский добавил, что не воспринимает серьезно заявления российских властей и террористов "ДНР" по поводу судьбы бойцов, поскольку они пытаются пиариться.

16 мая с Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных с Азовстали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .