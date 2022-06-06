В плену находятся 2,5 тыс. защитников Мариуполя, - Зеленский
В плену россиян находятся более 2,5 тысячи украинских военных, вышедших с завода "Азовсталь" в Мариуполе
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистом, передает РБК-Украина.
Он считает, что россиянам невыгодно применять пытки против защитников Азовстали, поскольку они стали "публичными пленными".
Зеленский добавил, что не воспринимает серьезно заявления российских властей и террористов "ДНР" по поводу судьбы бойцов, поскольку они пытаются пиариться.
- 16 мая с Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.
- Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных с Азовстали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.
- Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .
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