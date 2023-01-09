Об этом в эфире Эспрессо заявила соучредитель Ассоциации семей защитников Азовстали Галина Клемпоуз.

"Из плена во время последнего обмена вернулись 8 защитников Мариуполя, некоторые из них - защитники Азовстали. Мы не можем публиковать точное количество, потому что это может повлиять на ситуацию. В плену до сих пор находится около двух тысяч защитников Азовстали - женщины и мужчины", - отметила она.

Клемпоуз ответила на вопрос о сроках прохождения всех нужных процессов после плена.

"Это достаточно индивидуальные процессы. Какое-то время на определенные процедуры определить невозможно, все зависит от состояния здоровья. Если брать обобщенно - то это месяц-полтора желательно их не беспокоить. И чтобы они находились под наблюдением врачей с опекой родных людей рядом. Это индивидуальные моменты, потому что многие получили ранения в Мариуполе, многие защитники получили обострение состояния своего здоровья во время плена. Конкретные сроки назвать нереально", - подытожила она.

8 января Украина вернула из российского плена 50 воинов - это 33 офицера и 17 рядовых и сержантов. Среди них есть воины из Мариуполя и Чернобыльской АЭС.