В плен ВСУ сдались 10 военных РФ из бригады, мародерившей в Буче и Ирпене
В районе Угледара Донецкой области в плен ВСУ сдались 10 российских военных из 155-й бригады морской пехоты РФ – именно эта бригада заходила в Ирпень и Бучу
Об этом сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский во время брифинга Military Media Center.
"155-я бригада у нас известна по Киевскому направлению, когда штурмовали город Киев. Они заходили в Ирпень и Бучу. "Прославились" эти бойцы тем, что мародерили и бесчинствовали. Однако они были почти в полном составе уничтожены в том районе. После восстановления появились на Донецком направлении, где были также ликвидированы. И на сегодняшний день они появились снова – на направлении Угледара. 10 их бойцов сдались в плен", - сказал Алексей Дмитрашковский.
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Правоохранители установили личности российских военных, обстрелявших 10 гражданских автомобилей на Житомирской трассе в Киевской области в марте 2022 года.
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