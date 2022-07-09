Об этом говорится на сайте "Планеты кино".

""Передай билет" - инициатива, которая даст нам возможность продолжить делать для вас что-то увлекательное и помочь снова почувствовать это людям, вынужденным покинуть свой дом из-за войны. Она работает по принципу "отдай, если можешь, возьми, если нуждаешься"", - подчеркнули в сети кинотеатров.

Можно купить любое количество билетов и оплатить онлайн, найдя сеансы со специальной отметкой. Затем на почту человека, купившего билеты, поступит письмо с благодарностью.

"Далее мы трансформируем его в промокод, который станет пропуском на любой сеанс. Человек, покинувший дом из-за войны, может прийти в наш кинотеатр и выбрать фильм. Кассир использует промокод для выдачи билета и зритель посетит сеанс бесплатно", - отметили в "Планете кино".

Для подтверждения статуса переселенца нужно на кассе показать справку внутренне перемещенного человека или паспорт с пропиской.

"Подвешенные билеты будут стоить 150 грн, распространяться на все сеансы в технологиях CINETECH+, IMAX и 4DX и будут действовать до 31 августа. Мы будем ежедневно публиковать количество билетов в нашем телеграмм канале", - добавили в компании.

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