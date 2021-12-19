В Плане обороны Украины прописаны действия для каждого учреждения и структуры, - Данилов

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов, передает НВ.

Он сообщил, что впервые в истории в случае обороны будут задействованы все органы, в частности центральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и другие институции.

"Раньше План обороны - это был только Генштаб, ВСУ и группы, относящиеся к сектору безопасности и обороны. Этот план - значительно более широкий документ. Все ведомства, имеющие к этому отношение, уже определены как структуры, которые будут участвовать в этом", - рассказал Данилов.

Он сказал, что "война - это дело всех" и добавил: такого, что одни органы привлекут, а другие будут наблюдать, не может быть.



Секретарь Совета нацбезопасности и обороны добавил, что это было, когда РФ через своих агентов оказывала влияние на наш сектор обороны, когда у нас министром обороны был гражданин Российской Федерации, и даже не один.

15 октября 2021 г. на заседании Совета национальной безопасности и обороны утвердили План обороны Украины.