В планах российских захватчиков есть присоединение Генического района к аннексированному Крыму, - член Меджлиса крымскотатарского народа
Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бериев рассказал, что в планах российских оккупантов есть присоединение Генического района Херсонской области к аннексированному Крыму
Украинский крымскотатарский политик поделился информацией в эфире Еспресо.TV.
"Россияне отправляют из оккупированного Крыма в Генический район и Херсонскую область в целом представителей своей полиции и власти. Они хотят контролировать этот регион и в планах оккупантов присоединение Генического района к Крыму", - отметил Бериев.
Относительно ситуации в оккупированном Крыму член Меджлиса сообщил, что вчера, 6 апреля 2022 г., россияне провели обыск у общественного активиста, стоматолога Сервера Бариева. Из пгт Раздольное, где он проживает, его увезли в направлении Симферополя.
"В Крыму также проходят обходы по домам и сбор информации о людях призывного возраста. По нашей информации, подготовка к весеннему призыву у россиян была выполнена на 15%, поэтому из Москвы приехал десант, начавший активно работать для выполнения этой задачи", - заметил Эскандер Бериево.
- Напомним, в Херсонской области украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов, готовившееся к обстрелам мирных населенных пунктов.
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