В планах российских захватчиков есть присоединение Генического района к аннексированному Крыму, - член Меджлиса крымскотатарского народа

Украинский крымскотатарский политик поделился информацией в эфире Еспресо.TV.



"Россияне отправляют из оккупированного Крыма в Генический район и Херсонскую область в целом представителей своей полиции и власти. Они хотят контролировать этот регион и в планах оккупантов присоединение Генического района к Крыму", - отметил Бериев.



Относительно ситуации в оккупированном Крыму член Меджлиса сообщил, что вчера, 6 апреля 2022 г., россияне провели обыск у общественного активиста, стоматолога Сервера Бариева. Из пгт Раздольное, где он проживает, его увезли в направлении Симферополя.



"В Крыму также проходят обходы по домам и сбор информации о людях призывного возраста. По нашей информации, подготовка к весеннему призыву у россиян была выполнена на 15%, поэтому из Москвы приехал десант, начавший активно работать для выполнения этой задачи", - заметил Эскандер Бериево.

Напомним, в Херсонской области украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов, готовившееся к обстрелам мирных населенных пунктов.