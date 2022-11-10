Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Россиянам очень нужна пауза, поэтому они с одной стороны пытаются сесть за стол переговоров, хотя уже было принято решение СНБО, что никаких переговоров не будет до вывода российских войск с территории Украины. А во-вторых, РФ хочет перевести эту войну в так называемую окопную, чтобы вести боевые действия на истощение. Это даст противнику возможность перегруппировать свои войска и подтянуть резервы, которые они сейчас привлекают", - прокомментировал военный эксперт.



Алексей Гетьман добавил, что в России не приостановили мобилизацию и могут добрать до одного миллиона человек, также у них еще есть осенний призыв, из которого тоже будут привлечены люди.



"Нужно еще принимать во внимание 40 тысяч военнослужащих, выехавших из Афганистана в Иран после того, как оттуда вышли американские войска. И известны планы РФ, чтобы завербовать этих людей, особенно сил специальных операций (ССО). Именно об этом говорил руководитель Афганских ССО Хайбатулла Ализай, который хочет завербовать для ведения войны в Украине 5 тысяч военнослужащих, находившихся в ССО Афганистана, даже сейчас в городе Мешхед, где расположена база Корпуса стражей Исламской революции, проводятся тренировки, а часть этих наемников уже воюет на стороне РФ. Они работают непосредственно из ЧВК Вагнера. Таких людей называют коммандос (специально подготовленные военнослужащие – ред.), имеющие специфику переправки с одного берега на другой. Возможно, россияне таким образом что-то планируют с точки зрения атаки с левого берега реки Днепр на правый", - отметил ветеран АТО.



Гетьман заметил, что ЧВК Вагнера еще в Курске и Брянске построили базы для подготовки наемников, и там бегают не какие-то мобики, а тщательно подобранные люди, то есть Пригожин занимается подготовкой этих военнослужащих, чтобы приобщить их к войне в Украине.

26 октября Foreign Policy сообщили, что Иран и РФ вербуют бывших афганских коммандос на войну против Украины

Также министр обороны Алексей Резников рассказал, откуда иранские инструкторы помогают РФ атаковать Украину дронами. По его словам, иранские инструкторы-операторы присутствуют во временно оккупированном Крыму и Беларуси, откуда россияне также запускают по Украине дроны-камикадзе.

6 ноября Институт изучения войны отметил, что ЧВК Вагнера вербует наемников для войны с Украиной преимущественно среди заключенных

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