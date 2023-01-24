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В ПИК Вагнера завербовано 50 тыс. заключенных, из них на фронте всего 10 тыс. – российская правозащитница

24 января, 2023 вторник
03:02
война с Россией

Из 50 тысяч российских заключенных, завербованных ПВК Вагнера для участия в войне в Украине, осталось только 10 тысяч человек, остальные – погибли, ранены или скрылись

Об этом сообщила глава благотворительного фонда "Русь сидячая" Ольга Романова, передает "Медуза".

"По нашим данным, на конец декабря было завербовано 42-43 тысячи [узников]. Сейчас их, скорее всего, уже за 50 тысяч. Из них воюют на фронте 10 тысяч, потому что все остальные либо убиты, либо триста, либо пропали без вести, или дезертировали, или сдались в плен", - сказала Романова проект My Russian Rights.

По ее данным, дезертировать из ПИК заключенные "со страшной силой" начали еще осенью. Многие из них, отмечают глава проекта, бежали обратно в Россию, взяв с собой оружие. К примеру, она привела случай, произошедший в начале декабря 2022 года в Ростовской области. Тогда бывший заключенный, дезертировавший из ПИК, открыл огонь по полицейским, ранив одного из них.

Романова также предположила, что основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин, который "обещал Путину выиграть войну", не ведет статистики о пропавших, сбежавших или дезертировавших, просто записывая их всех в список погибших. Об этом, в частности, могут свидетельствовать сообщения о том, что НДС возвращает родственникам заключенных пустые гробы.

  • Напомним, НДС Вагнера появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у России есть важные интересы России – в частности Сирии, Ливии, ЦАР и Украины. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину вагнеровцы участвовали в расправах над мирными жителями. В ПИК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем. Пригожин вербует наемников на войну в Украине и в Африке.
  • Пригожин долгое время отрицал связь с ПИК Вагнера и недавно подтвердил существование этой группы. Находящийся под западными санкциями олигарх считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.
  • В январе 2023 года стало известно, что в России легализовали ПИК Вагнера, несмотря на запрет на деятельность военизированных наемников. Акционерное общество "ПИК Вагнера Центр" зарегистрировано в российском реестре в здании одноименного бизнес-центра, построенного Евгением Пригожиным в Петербурге - до сих пор ни одного юрлица из ПВК Вагнера в названии в России не существовало.
  • Министерство финансов США признало ПИК Вагнера транснациональной преступной организацией и планирует ввести санкции против компании.

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Вагнергейт
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