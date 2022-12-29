В Pfizer заявили об успехе экспериментальной терапии для лечения гемофилии
Американский производитель лекарства Pfizer заявил, что экспериментальная терапия по лечению редкого заболевания крови достигла своей основной цели в последнем исследовании
Об этом сообщает Reuters .
Согласно данным опыта, однократная терапевтическая доза превзошла предварительные результаты лечения, помогла снизить частоту кровотечений у пациентов с умеренно тяжелыми и тяжелыми формами гемофилии В.
Эта наследственная болезнь мешает организму производить белок, необходимый для свертывания крови. Терапия Pfizer предназначена для того, чтобы помочь организму пациентов самостоятельно вырабатывать необходимый белок уже после однократной дозы лекарства.
Отмечается, что гемофилию B лечат методом регулярных вливаний белка.
Pfizer намерена обсудить последнюю разработку с представителями США и Европы, а также поделиться деталями экспериментальной терапии на научной конференции в начале 2023 года.
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