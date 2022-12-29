Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Здоровье В Pfizer заявили об успехе экспериментальной терапии для лечения гемофилии

В Pfizer заявили об успехе экспериментальной терапии для лечения гемофилии

29 декабря, 2022 четверг
14:38
Здоровье Pfizer

Американский производитель лекарства Pfizer заявил, что экспериментальная терапия по лечению редкого заболевания крови достигла своей основной цели в последнем исследовании

Об этом сообщает Reuters .

Согласно данным опыта, однократная терапевтическая доза превзошла предварительные результаты лечения, помогла снизить частоту кровотечений у пациентов с умеренно тяжелыми и тяжелыми формами гемофилии В.

Эта наследственная болезнь мешает организму производить белок, необходимый для свертывания крови. Терапия Pfizer предназначена для того, чтобы помочь организму пациентов самостоятельно вырабатывать необходимый белок уже после однократной дозы лекарства.

Отмечается, что гемофилию B лечат методом регулярных вливаний белка.

Pfizer намерена обсудить последнюю разработку с представителями США и Европы, а также поделиться деталями экспериментальной терапии на научной конференции в начале 2023 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Медицина
Читайте также:
Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі
28 декабря, 2022 среда
Офицер ВСУ Штефан опубликовал имена россиян, погибших в результате взрывов на аэродроме "Энгельс"
Дмитро Пєсков
28 декабря, 2022 среда
В Кремле заявили, что "мирный план" должен включать оккупацию Россией четырех регионов Украины
МКС
29 декабря, 2022 четверг
Авария на МКС: NASA просит SpaceX спасти астронавтов из поврежденного корабля "Союз"
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.9
    Покупка 39.9
    Продажа 40.65
  • EUR
    Покупка 41.4
    Продажа 42.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
29 декабря
16:22
Премьер Италии Мелони поддержала Украину и пообещала приехать в Киев в феврале
16:18
Взымали с херсонцев налоги для России: двум чиновницам объявили подозрение в госизмене
16:12
В Латвии сохранят рабочие визы работникам телеканала "Дождь"
16:03
OPINION
Падение реального ВВП в Украине в 2022 году не превысит 35%
15:52
Обновлено
Последствия массированной атаки России 29 декабря: ситуация в регионах
15:44
Эксклюзив
Впервые за многие годы уровень уверенности украинцев превысил уровень тревоги, - аналитик фонда Деминициативы Бурковский
15:40
Георгиевская лента
Путин признал георгиевскую ленту "символом воинской славы" и ввел уголовную ответственность за ее осквернение
15:39
Британия выделит 2,3 млрд фунтов в помощь Украине в 2023 году
15:21
У Путина не знают, защищена ли Москва от украинских дронов
15:19
гривны
Выплату помощи переселенцам в следующем году продлят автоматически, - Лубинец
15:16
Лидер немецкой оппозиции требует от Шольца одобрить поставки танков Украине
15:15
ВСУ анонсировали еще больше "хлопка" в РФ в 2023 году
15:13
Эксклюзив
Возле Бахмута сконцентрирована крупнейшая во всей зоне боевых действий артиллерийская группа армии РФ, - военный эксперт Коваленко
15:12
Президент Сербии Вучич упразднил состояние повышенной готовности армии
15:11
Эксклюзив
Starlink
В Киеве Starlink обеспечивают критическую инфраструктуру, - советник Кличко
15:03
Страны ЕС совещаются о том, как реагировать на вспышку эпидемии коронавируса в Китае
14:30
Роберт Габек
"Путин проигрывает эту войну на поле боя", - министр экономики Германии
14:25
За пределами Украины находится 516 тыс. школьников, еще 95 тыс. остались на временно оккупированных территориях
14:16
Обновлено
Кривой Рог
В Кривом Роге возобновили электроснабжение на некоторых объектах критической инфраструктуры
14:15
Эксклюзив
Мелитополь стал новым знаковым городом у россиян после Херсона, ВСУ продолжат давление, - спикер ОК "Юг" Гуменюк
14:15
Глава МИД Франции Колонна назвала ракетную атаку РФ против Украины военным преступлением
14:11
Распространяли координаты мест дислокации ВСУ: будут судить двух жителей Славянска
14:09
OPINION
"Хлеба и зрелищ!". Но в первую очередь – безопасность
14:04
"Нелепое варварство": Кулеба прокомментировал сегодняшнюю масштабную ракетную атаку РФ
14:03
Массированная атака 29 декабря: Воздушные силы рассказали, чем и откуда били оккупанты
13:56
Финляндия отправила Украине новую партию гуманной помощи
13:56
Матеуш Моравецкий
Польша хочет перенаправить средства на восстановление после COVID-19 на финансирование армии
13:40
"Знай свою Украину": музей Ивана Гончара разработал онлайн-курс о рождественских традициях
13:37
Посол в Турции сказал, когда завод Bayraktar в Украине начнет выпускать первые беспилотники
13:32
У Лукашенко заявили о падении "украинской ракеты" на территории Беларуси
13:30
Агитировал население и пропагандировал псевдореферендум: "депутату народного совета "ЛНР" объявили подозрение
13:19
Россияне ставят мины-ловушки в детских игрушках, мертвых солдатах и больницах, - Резников
13:14
Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия выделит €100 миллионов на восстановление разрушенных украинских школ
13:14
Шмигаль заявил, что к массированной атаке на Украину 29 декабря россияне готовились две недели
13:09
Обновлено
СБУ вручила подозрение мэру Полтавы из-за несанкционированного распространения информации об ВСУ
12:58
Из-за массированной атаки повреждена одна из ТЭС ДТЭК, ранен работник
12:58
посольство США
Посольства США и Британии отреагировали на новый ракетный удар РФ
12:49
В РФ заявили, что в Брянской области беспилотники уничтожили пусковую установку С-300
12:42
Более 50% украинцев поддерживают запрет УПЦ МП, - опрос
12:36
В МВД дали советы, что делать во время атаки дронами-камикадзе
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV