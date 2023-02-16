Об этом пишет российский РБК.

Сообщается, что в Калининском районе российского Санкт-Петербурга тело 58-летней Марины Янкиной, управлявшей управлением финансового обеспечения минобороны РФ в Западном военном округе (ЗВО).

"По данным "Фонтанки" и Mash, ее тело нашли вечером 15 февраля под окнами дома по улице Замшина. В пресс-службе ЗВО подтвердили, что погибшая действительно работала в управлении, но от других комментариев отказались. Правоохранители рассматривают версию о самоубийстве", - утвердили журналисты.