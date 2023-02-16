В Петербурге нашли тело руководительницы финансов одного из военных округов минобороны РФ
В российском Санкт-Петербурге обнаружили тело Марины Янкиной, руководительницы правления финансового обеспечения Минобороны РФ в Западном военном округе
Об этом пишет российский РБК.
Сообщается, что в Калининском районе российского Санкт-Петербурга тело 58-летней Марины Янкиной, управлявшей управлением финансового обеспечения минобороны РФ в Западном военном округе (ЗВО).
"По данным "Фонтанки" и Mash, ее тело нашли вечером 15 февраля под окнами дома по улице Замшина. В пресс-службе ЗВО подтвердили, что погибшая действительно работала в управлении, но от других комментариев отказались. Правоохранители рассматривают версию о самоубийстве", - утвердили журналисты.
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