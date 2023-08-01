Об этом сообщает "Фонтанка".

Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что вечером на улице Чайковского, 55 человек пытался поджечь военкомат, а затем протаранил ворота во двор на машине "ВАЗ". Военкомат окружила полиция, которая проверяла, есть ли в машине бомба.

Был задержан водитель авто "ВАЗ". Его психическое состояние "вызывает вопрос", утверждает "Фонтанка".

Выяснилось, что это ранее не судимый уроженец Ленинграда 53 лет, живущий с матерью в десяти километрах от военкомата. Он утверждает, что две недели назад с ним в WhatsApp связался неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Ему предложили "провести акцию", чтобы получить доступ к документам, которые якобы, по его словам, направляются в Украину из военкомата.

"Фонтанка" утверждает, что деревянная дверь военкомата не успела получить серьезных повреждений.

Телеграмма-канал "Mash" опубликовал видео инцидента. На нем видно, что одни прохожие пытались остановить мужчину, а другие снимали все камеры телефонов.