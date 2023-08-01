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В Петербурге мужчина поджег двери военкомата: утверждает, что его подстрекали в ФСБ

1 августа, 2023 вторник
00:28
Война с Россией

В Санкт-Петербурге мужчина протаранил ворота во двор военкомата машиной и пытался сжечь его. Он утверждает, что на это его подвигла российская ФСБ.

Об этом сообщает "Фонтанка".

Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что вечером на улице Чайковского, 55 человек пытался поджечь военкомат, а затем протаранил ворота во двор на машине "ВАЗ". Военкомат окружила полиция, которая проверяла, есть ли в машине бомба.

Был задержан водитель авто "ВАЗ". Его психическое состояние "вызывает вопрос", утверждает "Фонтанка".

Выяснилось, что это ранее не судимый уроженец Ленинграда 53 лет, живущий с матерью в десяти километрах от военкомата. Он утверждает, что две недели назад с ним в WhatsApp связался неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Ему предложили "провести акцию", чтобы получить доступ к документам, которые якобы, по его словам, направляются в Украину из военкомата.

"Фонтанка" утверждает, что деревянная дверь военкомата не успела получить серьезных повреждений.

Телеграмма-канал "Mash" опубликовал видео инцидента. На нем видно, что одни прохожие пытались остановить мужчину, а другие снимали все камеры телефонов.

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