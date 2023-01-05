В Петербурге горит 400 кв. м завода "Беларусь МТЗ", есть погибшие
В четверг, 5 декабря, в российском Санкт-Петербурге загорелся завод "Беларусь МТЗ", площадь пожара составила 400 кв. м, известно о двух погибших
Об этом сообщает беларусское издание Nexta .
"В Петербурге горит завод компании "Беларусь МТЗ". Известно о двух погибших. Площадь пожара – 400 кв. м", - говорится в сообщении.
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