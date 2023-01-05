В Петербурге горит 400 кв. м завода "Беларусь МТЗ", есть погибшие

Об этом сообщает беларусское издание Nexta .

"В Петербурге горит завод компании "Беларусь МТЗ". Известно о двух погибших. Площадь пожара – 400 кв. м", - говорится в сообщении.

20 ноября сообщалось о возгорании на складе в центре Москвы, площадь пожара составила 2 тыс. м.

4 декабря в российском городе Нижневартовск из-за взрыва газового баллона в пятиэтажном доме погибли по меньшей мере четыре человека.

9 декабря сообщалось , что в торговом центре Москвы "Мега Химки" произошел масштабный пожар, погиб человек. Ущерб достигает 30 млрд рублей.

В тот же день в российском Барнауле произошел пожар на Алтайском шинном комбинате, площадь возгорания достигала тысячи кв. метров.

12 декабря в районе подмосковной Балашихи загорелся ТЦ "Стройпарк", пострадал охранник.

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