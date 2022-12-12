В первый раз за 10 лет. Путин отменил ежегодную пресс-конференцию

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

В свою очередь Песков заявил, что хотя большой пресс-конференции не будет, правительство рассчитывает, что президент РФ "найдет возможность пообщаться с кремлевским пулом". Также отмечается, что прием в кремле также отменен.

Обычно во время большой пресс-конференции, при участии региональных и иностранных журналистов, Путин подводил итоги достижениям за прошедший год. Впервые за 10 лет мероприятие было отменено.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал отношения РФ и Запада "конфронтацией" и заявил, что там "Россию никто не любит и любить не собирается".

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