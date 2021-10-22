В первый день траснпортных COVID-ограничений полиция оштрафовала 10 перевозчиков за нарушение правил

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.



Согласно сообщению, за минувшие сутки в ходе рейдов полицейские составили десять административных протоколов за нарушение правил карантина людей. Всего 21 октября было проведено более 2 тыс. проверок регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок межобластного сообщения.



Отмечается, что всего на автотранспорте проведено более 1800 рейдов, а на железнодорожных вокзалах - почти 200. По выявленным фактам нарушений на перевозчиков составлено десять административных протоколов, материалы которых будут переданы в суд. Предусмотрено наказание для нарушителей - штраф в размере 34-170 тыс. грн.



По данным полиции, из общего количества админпротоколов четыре составлеін в Черновицкой области, три - в Черниговской, по одному - в Днепропетровской, Львовской и Херсонской областях. Все нарушения были зафиксированы во время пассажирских перевозок.

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