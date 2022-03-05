В первый день Паралимпиады-2022 Украина завоевала три медали
Украина в первый день на Паралимпиаде-2022 выиграла три медали: "золото" и два "серебра"
Об этом идет речь на сайте правительства.
"Паралимпийская сборная Украины начала выступления на Зимних Играх-2022. В первый соревновательный день украинцы соревновались в одном виде спорта – биатлоне, где разыгрывалось шесть комплектов медалей в спринтерских гонках", – говорится в сообщении.
Отметим, "золото" получил украинец Григорий Вовчинский (биатлон, спринт, класс стоя), тогда как "серебро" получили Тарас Радь (биатлон, спринт, класс сидя) и Людмила Ляшенко (биатлон, спринт, класс сидя).
- Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.23
Покупка 29.23Продажа 29.46
-
EUR
Покупка 32.96Продажа 32.8
- Актуальное
- Важное