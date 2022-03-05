В первый день Паралимпиады-2022 Украина завоевала три медали

Об этом идет речь на сайте правительства.



"Паралимпийская сборная Украины начала выступления на Зимних Играх-2022. В первый соревновательный день украинцы соревновались в одном виде спорта – биатлоне, где разыгрывалось шесть комплектов медалей в спринтерских гонках", – говорится в сообщении.



Отметим, "золото" получил украинец Григорий Вовчинский (биатлон, спринт, класс стоя), тогда как "серебро" получили Тарас Радь (биатлон, спринт, класс сидя) и Людмила Ляшенко (биатлон, спринт, класс сидя).

Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.