В первый день осени в Украине зафиксировали почти 2,5 тыс. случаев COVID-19

Об этом сообщает пресс служба Минздрава в Telegram.



179 случаев обнаружили у детей, еще 36 в медработников.



Также 1 сентября: 787 человек попало в больницу; 44 человека умерло, 889 человек завершили лечение.



За все время пандемии:

заболело - 2290848 человек;

выздоровели - 2209754 лица;

умерли - 53 877;

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За сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в г. Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.