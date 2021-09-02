В первый день осени в Украине зафиксировали почти 2,5 тыс. случаев COVID-19
1 сентября в Украине подтвердили 2477 случаев коронавируса
Об этом сообщает пресс служба Минздрава в Telegram.
179 случаев обнаружили у детей, еще 36 в медработников.
Также 1 сентября: 787 человек попало в больницу; 44 человека умерло, 889 человек завершили лечение.
За все время пандемии:
- заболело - 2290848 человек;
- выздоровели - 2209754 лица;
- умерли - 53 877;
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