В первый день года захватчики ранили одного мирного жителя Донбасса
Первого января российская армия на подконтрольной Украине территории Донецкой области ранила одного мирного жителя
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
За 1 января россияне ранили 1 мирного жителя Донбасса — в Бахмуте.
Всего от рук рашистов погибло 1285 мирных жителей Донбасса. Также еще 2804 получили ранения разной степени тяжести.
В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.
- 31 декабря Россия гостила по Донецкой области: РФ совершила 18 обстрелов жилых кварталов, поражена критическая инфраструктура и дома.
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