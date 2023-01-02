В первый день года захватчики ранили одного мирного жителя Донбасса

Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

За 1 января россияне ранили 1 мирного жителя Донбасса — в Бахмуте.

Всего от рук рашистов погибло 1285 мирных жителей Донбасса. Также еще 2804 получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.

"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.

31 декабря Россия гостила по Донецкой области: РФ совершила 18 обстрелов жилых кварталов, поражена критическая инфраструктура и дома.