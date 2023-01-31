Об этом информирует Наталья Диденко .

1 февраля в большинстве областей Украины ожидается периодически снег и мокрый снег, на юге – преимущественно облачно, разве на Запорожье небольшие осадки.

Ветер северо-западный, умеренный, временами с сильными порывами.

Температура воздуха пока почти не меняется: ночью небольшие минусы.

Днем предполагается +1+4 градуса, на севере, северо-востоке и в Карпатах 0-3 градуса мороза.

В Киеве февраль начнется снегом, мокрым снегом. На дорогах либо снежная каша, либо гололедица.

Ветер в столице будет завтра порывистым, с северо-запада.

В ближайшую ночь -1-3 градуса, завтра днем 0+2 градуса.

Под выходные температура воздуха начнет снижаться, следующая неделя будет морозной.

Прогностическая диаграмма Киева.

С 4 февраля морозы окрепнут, а в ближайшее время выпадет снег. Ну, и всяческие сопутствующие явления типа сильного ветра, гололедицы, усложнение ситуации на дорогах и тротуарах.

В Украине увеличиваются объемы потребления электроэнергии. Но по состоянию на утро 31 января превышения лимитов не зафиксированы, аварийные отключения не применяются.