В первый день февраля в большинстве областей Украины ожидается снег: прогноз погоды от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 1 февраля в большинстве областей Украины ожидается снег, порывы ветра, а ночью небольшие "минусы"
Об этом информирует Наталья Диденко .
1 февраля в большинстве областей Украины ожидается периодически снег и мокрый снег, на юге – преимущественно облачно, разве на Запорожье небольшие осадки.
Ветер северо-западный, умеренный, временами с сильными порывами.
Температура воздуха пока почти не меняется: ночью небольшие минусы.
Днем предполагается +1+4 градуса, на севере, северо-востоке и в Карпатах 0-3 градуса мороза.
В Киеве февраль начнется снегом, мокрым снегом. На дорогах либо снежная каша, либо гололедица.
Ветер в столице будет завтра порывистым, с северо-запада.
В ближайшую ночь -1-3 градуса, завтра днем 0+2 градуса.
Под выходные температура воздуха начнет снижаться, следующая неделя будет морозной.
Прогностическая диаграмма Киева.
С 4 февраля морозы окрепнут, а в ближайшее время выпадет снег. Ну, и всяческие сопутствующие явления типа сильного ветра, гололедицы, усложнение ситуации на дорогах и тротуарах.
- В Украине увеличиваются объемы потребления электроэнергии. Но по состоянию на утро 31 января превышения лимитов не зафиксированы, аварийные отключения не применяются.
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