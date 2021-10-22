В первые сутки новых правил перевозки Укрзализныця не пустила в поезда 175 пассажиров без COVID-документов
По состоянию на утро 22 октября из-за отсутствия COVID-документов в поездов не было допущено 175 пассажиров
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
"По состоянию на 9:00 22 октября 2021 года из-за отсутствия надлежащих документов не допущено к поездам 175 пассажиров. Для урегулирования ситуации в поездов 25 раз вызывались представители Национальной полиции", - говорится в сообщении.
В пресс-служба напомнили, что с 21 октября кроме билета на поезд и документа, удостоверяющего личность, пассажиры должны иметь с собой сертификат о получении одной или двух вакцин от COVID-19 или отрицательный результат тестирования, который действующий 72 часа состоянию на время посадки в поезд .
Отмечается, что в случае отсутствия этих документов пассажиры могут сделать экспресс-тесты на COVID-19 на железнодорожных вокзалах в Киеве, Львове, Харькове Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве. В случае получения отрицательного результата пассажиры смогут сесть на поезд. Стоимость тестирования для лиц, имеющих билет на поезд, составляет 350 грн.
По данным прессслужбы, от 21 октября было сделано свыше 1500 таких тестов, из которых 30 оказалась положительными.
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