В первые дни широкомасштабного нападения РФ Ермак рассылал фотографии убитых россиянами детей мировым лидерам, чтобы те дали помощь, - WP
Глава Офиса президента Андрей Ермак, пытаясь усилить международную помощь Украине, рассылал мировым лидерам фото убитых украинских детей и разрушенных домов
Об этом говорится в материале The Washington Post .
Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал журналистам, что регулярно отправлял СМС-сообщения с фотографиями убитых украинских детей и разрушенных украинских домов на мобильные телефоны чиновников по всему миру.
"Признаюсь, это были ужасные фотографии, которые не давали мне спать ночью. Девяносто процентов получивших их людей отреагировали, перезвонили и начали делать еще больше", - сообщил он.
По данным издания, фото, в частности, получали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, члены конгресса США.
- 14 августа руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что целью Украины должно быть унижение России , то есть визовый бан: "Оружие + санкции + изоляция и унижение = победа над "русским миром" с прицелом на многие годы. Именно этого боится РФ".
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