В первую очередь те, кто меня поддержал три недели назад, - Разумков о коллегах по новому политическому проекту

Об этом сообщает Украина 24 .

Разумков ответил на вопрос, с кем он будет вести переговоры по созданию политсилы.

"Сегодня, я думаю, достаточно коллег, которые, как и я, переживают за государство, и в парламенте, и вне его. Мы точно готовы двигаться вперед. Я думаю, если говорить о парламенте, это прежде всего те, кто меня поддержал три недели назад, это был серьезный выбор. Ведь это не секрет, и об этом говорили, что приглашали на Банковую и убеждали, как нужно голосовать, но почти три десятка народных депутатов только из "Слуги народа" за это не проголосовали и принципиальную позицию заняли”, - сказал Разумков.

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