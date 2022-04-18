В первую неделю работы новую украинскую школу в Таллинне посетили 70 детей

Об этом пишет www.tallinn.ee.



Школа расположена в здании Таллиннского университета и будет работать до конца учебного года. Отмечают, что там может учиться около 200 детей.



"По состоянию на прошлую неделю поступило 208 заявлений, но по разным причинам не все из подавших заявки смогли посещать школу, а несколько детей уже выехали из Эстонии", - сообщил заместитель городского главы Вадим Белобровцев.



В школе учится 70 детей, их разделили на 4 группы. Сообщают, что учебная программа будет гибридной – дети будут учиться в дистанционных классах украинской домашней школы, а также участвовать в мероприятиях, которые предлагает дневная школа в Эстонии. Первая неделя показала, что дети адаптируются и изучают первые слова на эстонском.



Наталья Мялицына, руководитель проекта украинской школы в Таллине, рассказала, что помощниками учителей являются четыре украинских учителя, которые выполняют роль классных руководителей.



"У нас есть учителя эстонского языка, скоро у нас появятся учитель украинского и английского языка. Управляет деятельностью учитель искусства с опытом работы арттерапевта. Занятия проводятся на эстонском языке, чтобы дети могли изучать язык, общаясь в природной среде. Приятно видеть, что дети уже освоили эстонский и активно им пользуются", - сказала она.



Добавляют, что осенью школа сможет расшириться и принимать 500-600 учеников. В новом учебном году школа будет организована так же, как и другие муниципальные школы Таллинна, по национальной программе Эстонии, но при необходимости детям также будут оказывать поддержку на украинском.

Напомним, в городе Хаапсалу в Эстонии дети создали и продавали искусственные подсолнухи, чтобы собрать деньги на благотворительность и поддержать украинских детей-беженцев, проживающих в городе.