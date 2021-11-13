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"В первой волне такого не было". В реанимации в Винницкой области рассказали особенности нынешней волны ковида

13 ноября, 2021 суббота
14:00
Коронавирус

Сейчас коронавирусная болезнь протекает агрессивнее. Смертей стало больше

На это обращает внимание заведующая реанимационным отделением Жмеринской ЦРБ на Виннитчине, Ирина Клокоцкая, рассказывает Еспресо.TV .

В настоящее время в отделены 84 пациента, 40 - на кислородной терапии, 12 - в реанимации. Статистика больных меняется почасово. Все пациенты, находящиеся в реанимационном отделении, не вакцинированы.

Медики работают круглосуточно. Ночью все, кто на смене в реанимационном отделении, поочередно ухаживают за больными, нет разницы, будь то врач или медсестра.

Заведующая реанимационным отделением Ирина Клокоцкая работает с ковидными пациентами с начала пандемии. Сравнивая пациентов, отмечает, что сейчас болезнь более агрессивна. Смертей стало больше. В ее отделении лечат 12 пациентов, часть из них – на СИПАП, часть – дышит от централизованного снабжения кислорода. А один пациент – под ИВЛ.

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"Мы призываем всех вакцинироваться. Весь наш медицинский персонал переболел еще в первую волну, и мы все прививались. Все пациенты в нашем отделении не вакцинированы. Возраст больных - от 40 лет. Это беспомощные люди, которые самостоятельно не могут дышать, говорить, есть, ходить в туалет. В эту волну мы видим, что ковид протекает по-другому. Больные поступают утром, а к вечеру их состояние ухудшается, и они становятся тяжелее. Многие нуждаются в инвазионной и неинвазивной искусственной вентиляции легких. В первой волне такого не было", - приводит слова Клокоцкой областной Департамент здравоохранения Винницкой области .

Медицинский персонал реанимации помнит каждого своего пациента с COVID-19. Вспоминают тех, кто умер, и тех, кто поправился. А еще рассказывают историю о пациенте, который 60 суток провел под наблюдением, наконец-то выздоровел, и его выписали домой.

Главный врач Жмеринской центральной районной больницы Ростислав Боровский отмечает, что самый большой спрос сейчас на кислород.

В сутки используют до 70 баллонов кислорода. Во время прошлой волны это было до 30. Доставляют его из разных городов Украины, а также одалживают у коллег или наоборот дают им. Делают все для того, чтобы не было перебоев с кислородом и чтобы он был немного впрок.

Боровский отмечает, что сейчас намного больше кислородзависимых пациентов и тяжелых, попадающих в реанимационное отделение. Поэтому обустраивают еще дополнительные места, которые были бы снабжены кислородом.

"Первое, что мы спрашиваем, когда к нам попадают пациенты, это то, вакцинированы ли они. Да, у нас есть пациенты и привитые, но это единичные случаи, и они не попадают в реанимацию. Они у нас в отделении находятся 5-7 дней, и выписываем их домой под наблюдение семейных врачей. Ситуация с заболеваемостью контролировано тяжелая. Сознание людей должно быть направлено на то, чтобы вакцинироваться. Тогда и люди будут более защищены, и медики немного разгрузятся", - отмечает Ростислав Боровский.


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