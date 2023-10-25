Кандидатом от республиканцев на пост спикера палаты представителей США стал Майк Джонсон
Республиканцы палаты представителей США избрали Майка Джонсона следующим кандидатом на должность спикера
Об этом сообщает CNN.
Кандидатом от Республиканской партии США на пост спикера палаты представителей путем тайного голосования была избрана Майка Джонсона.
Следующим этапом республиканцы проведут поименное голосование за закрытыми дверями, где Джонсон должен набрать 217 голосов, чтобы утвердить свою кандидатуру от партии.
Напомним, что ко второму туру голосования республиканцы перешли с такими представителями партии:
- Байрон Дональдс из Флориды, второй термин – член ультраправой фракции Свободы;
- Марк Грин из Теннесси, глава Комитета по внутренней безопасности палаты представителей;
- Майк Джонсон из Луизианы, вицеголова республиканской конференции палаты представителей;
- Роджер Уильямс из Техаса, председатель комитета малого бизнеса Палаты представителей.
Кандидатура республиканцев на пост спикера палаты представителей США
- 25 октября конгрессмен Том Эммер, которого республиканская партия США избрала новым кандидатом на должность спикера палаты представителей, отказался от участия в борьбе за должность через несколько часов после выдвижения кандидатуры.
- Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил , что факт того, что республиканцы не могут объединиться вокруг одного кандидата в спикеры палаты представителей, задерживает предложение президента США Джо Байдена о дополнительных $105 млрд в поддержку Израиля и Украины.
- Кевин Герн из Оклахомы, выдвигавший свою кандидатуру как член палаты представителей США на пост спикера, снял свою кандидатуру.
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