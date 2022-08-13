В первом полугодии Турция экспортировала в РФ товаров больше всего за последние восемь лет
Экспорт турецких товаров в РФ в первом полугодии достиг максимума с 2014 года и составил почти 3 млрд. долларов
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что министр транспорта Турции Адиль Караисмаиллоглу сообщил о росте торговли автомобилями с Россией на 58% за первые четыре месяца 2022 года, что является "доказательством роста материально-технической мощи страны".
По данным государственной статистической службы TurkStat, это лишь один из примеров более широкого роста турецкого экспорта в Россию, который в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума в 2,91 млрд долларов.
Для Турции это хорошая новость, ведь президент Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в увеличении экспорта в рамках того, что он называет "новой экономической моделью". Однако это разочаровывает союзников Турции по НАТО в США и Европе, пытавшихся выступить единым фронтом, чтобы изолировать российскую экономику с помощью санкций.
Добавим, что Турция не ввела санкций против России, пытаясь сбалансировать свои отношения с обеими сторонами войны: она поставляет Украине ударные беспилотники, в то же время поощряя российские инвестиции.
- Напомним, глава ОО "Центр прикладных исследований" Андрей Каракуц считает , что Реджеп Тайип Эрдоган играет роль султана, чтобы доказать, что Турция может стать новым региональным центром силы
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