В первом полугодии 2022 года прибыль Русснефти сократилась вдвое, а долги выросли

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет компании.

Сокращение чистой прибыли, главным образом, обусловлено опережающим ростом себестоимости (на 73,6%, до 130,1 млрд рублей), по сравнению с ростом выручки – на 57,5%, до 163,95 млрд рублей.

Валовая прибыль выросла на 16%, до 33,8 млрд рублей. Прибыль от продаж в отчетном периоде выросла на 16,8%, до 24,3 млрд рублей.

Дебиторская задолженность на 30 июня увеличилась до 58 млрд рублей против 54,14 млрд рублей на конец 2021 года. Кредиторская задолженность составила 114 млрд рублей против 109,1 млрд рублей на 31 декабря 2021 года.

Напомним, санкции ЕС против нефти из России были введены в шестом пакете, принятом в конце мая.

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