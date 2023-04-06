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В первом квартале года нефтегазовые доходы России упали на 45%

6 апреля, 2023 четверг
05:32
Экономика

По итогам первого квартала 2023 года нефтегазовые доходы России упали на 45%, прежде всего в результате вступления в силу санкций стран G7 по нефти и нефтепродуктам из РФ

Об этом говорится в отчетности министерства финансов РФ.

Так, в марте 2023 г. доходы от торговли топливно-энергетическими товарами составляли 688 млрд руб (8,6 млрд долл.). Рост доходов в марте на 30% к предыдущему месяцу обусловлен особенностью уплаты предприятиями налогов. В годовом исчислении за месяц доходы упали на 43%.

По итогам І квартала года доходы по этой группе составляли 1,6 трлн руб (20 млрд долл.). Для сравнения, в прошлом году за I квартал РФ получила почти 3 трлн руб. (около 37 млрд долл.). Таким образом, падение доходов составляет 45%.

Кроме того, с начала года Россия активно продает валюту и золото на рынке: объем продаж составил 334 млрд рублей за I квартал 2023 года. Хотя с марта прошлого года РФ временно прекратила публикацию этих данных, только за январь-февраль прошлый год агрессор продал эквивалент 1,2 трлн руб.

Заметим, что стремительное падение доходов по энергетическим сырьевым товарам обусловлено, среди прочего, введением странами G7 потолка цен на нефть, являющегося основным экспортным товаром РФ. Со стороны стран ЕС (за исключением трубопроводной нефти) и США действует эмбарго на импорт российской нефти (с 5 декабря) и нефтепродуктов (с 5 февраля).

Кроме того, с начала полномасштабной войны РФ против Украины страны-партнерши, прежде всего ЕС, отказываются от закупки российского газа, несмотря на отсутствие эмбарго.

  • Напомним, 2 апреля страны-члены ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти. Следовательно, мировые цены на нефть начали расти.

газ
нафта
санкции против России
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