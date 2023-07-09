В Перу ввели чрезвычайное положение из-за вспышки редкой болезни

Об этом информирует Xinhua.

Так в Перу зафиксировали 165 случаев Гиена-Барре, из которых четыре были летальными.

В этой связи в официальной газете El Peruano опубликован указ, подробно описывающий план действий на случай заболевания. Его цель - улучшить уход за пациентами в медучреждениях, усилить контроль за случаями и подготовить информационные материалы для населения и медперсонала. В общей сложности на это было потрачено 12,12 млн солей (3,3 млн долларов).

Среди этих мер было, в частности, приобретение внутривенного иммуноглобулина и человеческого альбумина. Также в меры входила специализированная диагностика биологических агентов, связанных с синдромом Гиена-Барре, и вспомогательный авиатранспорт для пациентов в экстренном или критическом состоянии.

Министр здравоохранения Перу Сезар Васкес обратился в Совет министров с просьбой объявить чрезвычайное положение в среду вечером. Он отметил, что "если количество случаев возрастет, может возникнуть нехватка иммуноглобулина".

В указе в свою очередь отметили, что всплеск случаев редкой болезни за короткое время "отрицательно влияет на непрерывность предоставления медицинских услуг, поскольку недостаточно стратегических ресурсов, чтобы реагировать на объем и сложность случаев в медицинских учреждениях".

Справочно. Синдром Гиена-Барре – это редкое заболевание, во время которого иммунная система организма атакует часть периферической нервной системы. В этом году по меньшей мере 18 из 24 департаментов Перу сообщили о по крайней мере одном случае заболевания Гиена-Барре.