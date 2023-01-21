В Перу во время антиправительственных протестов ранения получили более 50 человек

Об этом информирует Reuters.

Отмечают, что самые крупные акции протеста проходят в южной провинции страны Пуно. Там сообщают о нападениях митингующих на участки полиции в городах. Так министр внутренних дел Перу Висенте Ромеро заявил, что в городе Илаве около 1500 демонстрантов напали на полицейский участок. Также горел участок в городе Сепита.

Органы здравоохранения города Илаве сообщили, что были госпитализированы более 10 человек с переломами конечностей и другими травмами и ушибами.

Также в столице Перу Лима протестующие бросали в стражей порядка стеклянные бутылки и камни, поджигали припаркованные на улицах автомобили. Для того чтобы отбиться от демонстрантов, полиция применила слезоточивый газ.

По данным омбудсмена Перу, к концу дня 20 января во время протестов были ранены 58 человек по всей стране.

Также из-за демонстраций приостановила работу одно из крупнейших в Перу медных рудников Glencore (GLEN.L) Antapaccay в провинции Куско. В пятницу протестующие совершили на нее третье с начала января нападение.

Кроме того, недовольные властями демонстранты напали и на аэропорты Арекипа, Куско и южного города Хулиака. После этого обслуживание авиарейсов у них прекратилось.

Reuters напоминает, что протесты в Перу начались после того, как от власти отстранили президента Педро Кастильо. 7 декабря 2022 года он объявил о роспуске парламента, в ответ законодатели проголосовали за отстранение его от власти. Впоследствии, при попытке спрятаться в посольстве Мексики, Кастильо был арестован, а власти перешли к вице-президенту Дине Болуарти. В настоящее время протестующие требуют Болуарти уйти в отставку, а также немедленно провести новые президентские выборы.

Также в шести регионах Перу ввели чрезвычайное положение в связи с сопутствующими масштабными демонстрациями и насилием.

8 декабря президента Перу Педро Кастильо взяла под стражу полиция в столице страны Лиме после того, как в среду парламент проголосовал за его отставку.