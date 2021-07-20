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В Перу учителя младших классов признали президентом

20 июля, 2021 вторник
10:32
Мир Педро Кастильо

19 июля кандидата левых сил Педро Кастильо официально признали победителем президентских выборов после того, как были рассмотрены все жалобы со стороны правого лагеря, чья представительница, Кейко Фухимори, набрала менее чем на полпроцента меньше

Об этом пишет Reuters .

Избирательная власть Перу в понедельник назначила социалиста Педро Кастильо следующим президентом страны,который официально победил во втором туре выборов президента против правого кандидата Кейко Фухимори.

Сама Фухимори приняла результат, но заявила, что ее обманули.

Официальный результат выборов задержали апелляции Фухимори, направленные на аннулирование некоторых бюллетеней по обвинению в мошенничестве. Она сказала, что, тем не менее, законом обязана признать решение Национального жюри выборов.

"Я провозглашаю Педро Кастильо президентом республики, а Дину Болуарте первым вице-президентом", - заявил руководитель выборов Хорхе Салас во время телевизионной церемонии в понедельник вечером.

Ранее в тот день Фухимори заявила, что признает официальный результат, "поскольку это то, чего требует закон и конституция", которые она поклялась защищать.

"Истина все равно появится", - добавила политик.

"Они похитили у нас тысячи голосов", - сказала Фухимори, дочь заключенного экс-президента Альберто Фухимори, на пресс-конференции. Она призвала своих последователей протестовать.

"Мы имеем право мобилизоваться ... но мирным способом и в рамках закона", - сказала она.

  • Напомним, 16 июня стало известно, что во втором туре выборов президента Перу Педро Кастильо получил 50,125%, а Кейко Фухимори - 49,875%
выборы президента
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