В Перу разбился самолет с иностранными туристами

Об этом сообщает Reuters.

В Перу в результате падения самолета на плато Наска погибли семь человек. Легкомоторный самолет Cessna совершил облет плато со древними геоглифами, которые из-за большой протяженности видны только с воздуха, и направлялся в сторону аэродрома, когда произошла катастрофа.

Среди погибших оказались туристы из Чили, США и Нидерландов, а также два пилота.

Причины аварии неизвестны.

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