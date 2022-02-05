В Перу разбился самолет с иностранными туристами
В авиакатастрофе легкомоторного самолета в Перу погибли семь человек
Об этом сообщает Reuters.
В Перу в результате падения самолета на плато Наска погибли семь человек. Легкомоторный самолет Cessna совершил облет плато со древними геоглифами, которые из-за большой протяженности видны только с воздуха, и направлялся в сторону аэродрома, когда произошла катастрофа.
Среди погибших оказались туристы из Чили, США и Нидерландов, а также два пилота.
Причины аварии неизвестны.
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