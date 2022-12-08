Об этом сообщает CNN.

Ожидается, что функции главы государства будет выполнять вице-президент Дина Болуарте, но для этого ей нужно заручиться межпартийной поддержкой.

Большинство из 101 члена перуанского Конгресса, включающего 130 человек, проголосовали за импичмент после попытки Кастильо распустить парламент и создать чрезвычайное правительство.

Его действия также осудили многие страны, в том числе США призвали президента "отменить свое решение и разрешить демократическим институтам Перу функционировать в соответствии с конституцией".

Избранный в июле 2021 года с небольшим отрывом во втором туре выборов Кастильо столкнулся с рядом расследований, которые начала прокуратура по использованию им положения для получения выгоды для себя, своей семьи и ближайших союзников. Против него возбуждено пять уголовных дел по обвинениям в организации коррупционных схем во время пребывания в должности.

Кастильо неоднократно отрицал все обвинения и заявлял о своей готовности сотрудничать с любым следствием.

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