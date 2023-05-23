В Перу объявили президента Мексики персоной нон грата

Об этом сообщили в пресс-службе Конгресса в Twitter.

"Одиннадцатью голосами "за" комиссия по международным делам одобрила резолюцию, осуждающую заявления президента Мексики Андреса Лопеса Обрадора и объявляющая его персоной нон грата", - говорится в сообщении.

Далее это дело должно рассмотреть пленум Конгресса.

Ранее Лопес Обрадор назвал узурпатором президента Перу Дину Болуарте. Он заявил, что Мехико не будет передавать Лиме председательство в Тихоокеанском альянсе. По мнению мексиканского лидера, Болуарте пришла к власти незаконным путем, поскольку бывшего главу государства Педро Кастильо устранили несправедливо.