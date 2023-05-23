В Перу объявили президента Мексики персоной нон грата
Комиссия по международным делам Конгресса Перу объявила персоной нон грата президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора из-за его критических высказываний относительно действующей власти республики
Об этом сообщили в пресс-службе Конгресса в Twitter.
"Одиннадцатью голосами "за" комиссия по международным делам одобрила резолюцию, осуждающую заявления президента Мексики Андреса Лопеса Обрадора и объявляющая его персоной нон грата", - говорится в сообщении.
Далее это дело должно рассмотреть пленум Конгресса.
Ранее Лопес Обрадор назвал узурпатором президента Перу Дину Болуарте. Он заявил, что Мехико не будет передавать Лиме председательство в Тихоокеанском альянсе. По мнению мексиканского лидера, Болуарте пришла к власти незаконным путем, поскольку бывшего главу государства Педро Кастильо устранили несправедливо.
- Избранный в июле 2021 года с небольшим отрывом во втором туре выборов Кастильо столкнулся с рядом расследований, которые начала прокуратура по использованию им положения для получения выгоды для себя, своей семьи и ближайших союзников. Против него возбуждено пять уголовных дел по обвинениям в организации коррупционных схем во время пребывания в должности.
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