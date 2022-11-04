Об этом пишет BBC со ссылкой на местные издания.

Захватчики – представители коренного населения района Ураринас в провинции Лорето – заявили, что хотят таким образом заставить власти решать проблему разлива нефти в реку Куникико.

Местные жители говорят, что из-за попадания нефти в реку в этом районе уже погибли женщина и двое детей из числа коренных жителей.

Общее количество захваченных туристов может достигать 70 человек, среди них граждане Великобритании, Испании, США, Франции и Швейцарии, а возможно и других стран.

Местным СМИ активисты сообщили, что планируют держать у себя захваченных туристов около недели.

В район событий направлены представители перуанских властей, которые попытаются разрешить ситуацию.

"Чем быстрее их услышат, тем быстрее нас отпустят, - написала в Фейсбуке одна из попавших в заложники туристок. - Помогите мне поделиться информацией о том, что мы в порядке физически. Помогите мне помочь им быть услышанными".

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