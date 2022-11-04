В Перу коренные жители захватили около 70 иностранных туристов. Протестуют против уничтожения экологии
Группа местных жителей из представителей коренных народов захватила в заложники несколько десятков пассажиров лодок, на которых обычно возят туристов из-за границы
Об этом пишет BBC со ссылкой на местные издания.
Захватчики – представители коренного населения района Ураринас в провинции Лорето – заявили, что хотят таким образом заставить власти решать проблему разлива нефти в реку Куникико.
Местные жители говорят, что из-за попадания нефти в реку в этом районе уже погибли женщина и двое детей из числа коренных жителей.
Общее количество захваченных туристов может достигать 70 человек, среди них граждане Великобритании, Испании, США, Франции и Швейцарии, а возможно и других стран.
Местным СМИ активисты сообщили, что планируют держать у себя захваченных туристов около недели.
В район событий направлены представители перуанских властей, которые попытаются разрешить ситуацию.
"Чем быстрее их услышат, тем быстрее нас отпустят, - написала в Фейсбуке одна из попавших в заложники туристок. - Помогите мне поделиться информацией о том, что мы в порядке физически. Помогите мне помочь им быть услышанными".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 38.5Продажа 39.51
- Актуальное
- Важное