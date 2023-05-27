Об этом сообщает The Times of Israel.

Наркотические вещества были обнаружены в порту Пайта на тихоокеанском северном побережье Перу недалеко от границы с Эквадором.

Кокаин был спрятан в грузовом контейнере со спаржей на судне под либерийским флагом SC Anisha R, которое останавливалось в порту Эквадора. Отмечается, что груз направлялся в порт в Бельгии.

Управление по борьбе с наркотиками перуанской полиции показало видео и фотографии, на которых видно, что наркотики были спрятаны в вентиляционной системе контейнера. Полиция продолжает обыскивать более 80 контейнеров на судне.

Ранее перуанская власть сообщала об обнаружении кокаина в пакетах в форме кирпича с разнообразными и странными символами, но до этого не было ни одного случая упаковки с изображением нацистской свастики.

Перу занимает второе место в мире по объемам выращивания кокаиновых листьев и второе место в мире по объемам производства кокаина.

По оценкам властей Перу, страна производит около 100 тонн наркотиков в год, и большинство из них попадает в Европу морем, а также небольшими самолетами, перевозящими кокаин в Боливию, направляясь в порты Атлантического океана.