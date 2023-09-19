В Перу автобус сорвался в ущелье: погибли по меньшей мере 24 человека

Об этом пишет Al Jazeera.

Отмечается, что автобус следовал на север из Аякучо в южно-центральной части страны в Уанкайо, столицу региона Хунин. Впоследствии он сорвался в 200-метровое ущелье в Андах, в районе города Хуанкавелика.

По оценкам газеты La Republica, ранения в результате аварии получили до 36 человек.

По предварительным данным, автобус имел соответствующее разрешение на перевозку пассажиров: обязательное страхование от несчастного случая и прошел техосмотр.

Компания Molina Union, обслуживающая автобусный маршрут, подтвердила информацию о количестве погибших, но отказалась предоставить дополнительные подробности.

Сообщается, что авария в понедельник стала последним смертельным инцидентом на дорогах Перу, многие построены на крутой местности в Андах.