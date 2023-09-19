В Перу автобус сорвался в ущелье: погибли по меньшей мере 24 человека
В понедельник, 18 сентября, пассажирский автобус съехал с горной дороги и упал в пропасть в Перу, в результате чего погибли по меньшей мере 24 человека, еще по меньшей мере 36 получили ранения
Об этом пишет Al Jazeera.
Отмечается, что автобус следовал на север из Аякучо в южно-центральной части страны в Уанкайо, столицу региона Хунин. Впоследствии он сорвался в 200-метровое ущелье в Андах, в районе города Хуанкавелика.
По оценкам газеты La Republica, ранения в результате аварии получили до 36 человек.
По предварительным данным, автобус имел соответствующее разрешение на перевозку пассажиров: обязательное страхование от несчастного случая и прошел техосмотр.
Компания Molina Union, обслуживающая автобусный маршрут, подтвердила информацию о количестве погибших, но отказалась предоставить дополнительные подробности.
Сообщается, что авария в понедельник стала последним смертельным инцидентом на дорогах Перу, многие построены на крутой местности в Андах.
- Также 21 августа вблизи города Соргун в турецкой провинции Йозгат произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате чего погибли 12 человек, по меньшей мере 19 получили ранения.
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