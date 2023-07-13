Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что археологический комплекс Чавин-де-Уантар является одним из важнейших центров культуры, процветающим примерно с 1550-х годов до н. е. Он расположен примерно в 306 км северо-восточнее столицы Перу Лимы.

Культура Чавин хорошо известна своим развитым искусством, содержащим изображения птиц и кошачьих. Последние открытия этой культуры из Перу сосредоточены в коридоре внутри южной части храма. Археологи считают, что этот проход был заброшен из-за его структурной слабости. Однако теперь это позволяет заглянуть в древнейшие дни Чавина.

"То, что мы имеем здесь, заморожено во времени", - сказал ведущий археолог Джон Рик.

В мае 2022 года, когда впервые раскрыли вход, "проход кондора" был найден крупное керамическое изделие весом около 17 кг, украшенное тем, что похоже на голову и крылья кондора. Кроме того, там обнаружили керамическую чашу.

Храмовый комплекс имеет террасы, а также сеть проходов, обнаруженных только недавно. Археолог Джон Рик отметил, что большую часть храмового комплекса еще предстоит раскопать.

Reuters напоминает, что впервые вход в проход кондора исследовала именно команда Рика с помощью камер, установленных на работах. Они делали это, пытаясь преодолеть мусор, когда-то заполнявший проход, а также избегая риска дальнейшего разрушения древней архитектуры.

В 1985 году ЮНЕСКО объявило Чавин-де-Уантар объектом всемирного наследия ООН, занимающегося образованием, наукой и культурой.