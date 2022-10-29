Об этом депутат Европарламента Виола фон Крамон рассказала в эфире телеканала Еспресо.

"Не торговать с Россией – это одно, но получать газ из Азербайджана, Катара и Алжира тоже не намного лучше. Поэтому мы должны заменить часть нашего газа ископаемым газом от других поставщиков. В перспективе мы бы хотели перейти на водород", - сказала она.

Виола фон Крамон рассказала, что в настоящее время Германия вместе с Канадой начали проект по переводу энергий из ветровых электростанций на водород, однако для его воплощения нужно время.

"Канцлер вместе с нашим министром энергетики Робертом Хабеком ездили в Канаду, чтобы подписать с канадцами соглашение о строительстве ветровых электростанций, а затем перевода этой энергии на водород, который будут передавать Европе. Это, конечно, хороший проект, но на его воплощение нужно время. Разработка , планирование, технология сама по себе не на высоком уровне, чтобы можно было использовать сразу", - добавила она.

Правительство Германии выразило сомнения в целостности второй трубы газопровода "Северный поток - 2" после утечек газа в сентябре этого года.

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