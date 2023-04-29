В Перми загорелось предприятие, производящее артиллерию
Сегодня, 29 апреля, в российской Перми загорелось оборонное предприятие "Мотовилихинские заводы"
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Пожар произошел около 20:00 по местному времени. По прибытии МЧС стало известно, что загорелась трансформаторная подстанция.
Пожар в Перми ликвидирован. Огонь тушили 37 российских пожарных 10 единиц техники.
На оборонном предприятии "Мотовилихинские заводы" производят артиллерию.
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