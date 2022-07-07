В Переяславе снесли монумент к 300-летию воссоединения Украины с Россией
Общество Переяслава решило демонтировать монумент к 300-летию воссоединения Украины с Россией
Об этом сказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в фейсбуке.
"В городе Переяслав снесли монумент празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией", – написал он.
Он добавил, что памятник демонтирован по решению общины и органа местного самоуправления.
"Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель, Мощун и другие населенные пункты Украины, где российская армия совершала зверства против человечности, в очередной раз доказали, что о "воссоединении" или "дружбе" с рашистами речь идти не может", - прокомментировал он.
- Напомним, в Коростене в Житомирской области демонтировали два советских памятника.
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