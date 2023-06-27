Я остаюсь при мнении, что это была попытка переворота. Моя гипотеза такова: Пригожин готовился к нему, и это не было спонтанное решение. Обратите внимание: за пол суток до начала всех действий он дал интервью, что Донбасс никто не бомбил 8 лет. И это интервью было направлено прежде всего на Запад (на мир), а не на Россию.

Мне кажется, замысел был следующий: вагнеровцы заходят в Ростов не просто, чтобы захватить штаб южного округа, а, прежде всего, для того, чтобы арестовать находившегося там Шойгу. После этого они должны начать движение на Москву, держа министра в роли циркового медведя. Важно, что не взяв Шойгу, Пригожин принял решение планы не менять.

Читайте также: Российскую систему держал страх перед Путиным. Теперь его нет

Хотел ли Пригожин свергнуть Путина? Наверное, нет. Ему требовались гарантии безопасности, субъектность и гарантии продления финансовых заказов. И самое главное: ему нужен понятный ему глава генштаба и Минобороны.

Поэтому суммируя, это не классический переворот, предполагающий смену первого лица: это попытка переворота, где первое лицо должно остаться, но быть в определенной осаде силовиков.

Почему Пригожин так легко шел вперед?

Во-первых, разрушена система ФСБ, полиции и росгвардии, которые не подписывались под такие действия. Это действительно во многом напоминало Крым 2014 года, когда указания из Киева просто не выполнялись.

Во-вторых, жесткого указания ждали от Путина, а он его если и давал, то очень вяло (его видеообращение было просто плачевным).

И, в-третьих, российское общество не понимает, за что оно воюет и "маленькие люди" в погонах, которых приучили не высовываться, вернулись в раковину, где "не все так однозначно".

Читайте также: Война за путинское наследие официально началась

Почему Пригожин не дошел до Москвы?

Думаю, прежде всего потому, что испугался. Его план имел четкие цели, и с помощью Лукашенко он достиг части этих целей. Однако самого главного: своего министра обороны и руководителя генштаба он пока не получил.

Взвесив все за и против, Пригожин решил взять в руки синицу и отойти в сторону. Однако похоже, что он убежден: в случае необходимости сможет повторить свой поход. Хотя государственная система должна быть совсем развалена, чтобы дважды пропустить такой удар.

И еще один важный аспект: все башни Кремля так или иначе сплотились вокруг Путина. И этот процесс будет продолжаться некоторое время. Все понимают: ослабленный вождь – лучший повод для разделения пирога. Путин не является альфа-самцом российской политики еще с конца прошлого лета. Теперь он окончательно превратился в "коллективного Путина".

Кто победил?

В этой истории пока нет победителей. Пока выглядит так, что все главные актеры проиграли. О Пригожине, силовиках и Путине написал выше.

Лукашенко получил приоткрытый ящик Пандоры. Если он запустит вагнеровцев в Беларусь — подвергается перевороту у себя. Поэтому, наверное, он попытается дать юридическую прописку и не более того, хотя процессы могут выйти из-под его контроля. Правда, в лице Пригожина он получил человека, который будет ему помогать (так считает Лукашенко, как минимум) в его теневых африканских проектах.

Читайте также: Марш Пригожина как трейлер гражданской войны

ФСБ определенное время будет приходить в себя и определенное время, после такого удара, попытается вести себя тихо.

Главный вопрос: смена Шойгу и Герасимова. Для Путина – это самый болезненный момент. И он его постарается оттащить.

Одним словом: система пропустила серьезный удар и эта самая система будет вынуждена некоторое время зализывать раны. Но такие системы имеют один ответ на все вызовы: не изменение изнутри, а репрессии. Поэтому через несколько недель начнутся первые аресты. Чем быстрее они начнутся и чем более массовыми они будут, тем лучше для нас.

Перспективы войны

Пока имеем два неизвестных. Первая: изменит ли Путин верхушку военного руководства и если сменит, то на кого. От этого многое будет зависеть на фронте.

Второе неизвестное: как будут вести себя Китай и США после всей этой истории. Весь мир напрягся не из-за Пригожина, а из-за ядерного оружия. Переворот в стране с ядерным оружием – это глобальный вызов.

Поэтому пока рано давать какие-либо прогнозы. Хотя и Китаю и США выгодно дальнейшее ослабление Путина. Но здесь должны несколько дней понаблюдать за реакцией.

Источник

Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.