Об этом информирует Укрзализныця .

Польская железная дорога с 8 сентября начинает запланированные ремонты инфраструктуры в Перемышле.

Это могло означать отмену всех рейсов этого направления, но совместно с польскими коллегами мы минимизировали влияние ремонтных работ. Впрочем, временные изменения будут", – говорится в заявлении.

В частности, поезда №89/90 Киев – Перемышль и №73/74 Харьков – Перемышль с 7 сентября по 6 октября будут отменены. Вместо этого с 3 сентября назначен новый поезд №119/120 Киев — Хелм, который станет третьим ежедневным поездом в этот польский город. Это дневной поезд, который будет отправляться из Киева в 06:28, прибытие в Хелм в 17:27. Обратно будет ехать в 10:23, в столице - в 22.45.

Сообщается, что этот рейс удобен для тех, у кого вылеты из варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена после 23:00 или рано утром. Речь идет о пересадке на рейсы – Каир, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт и Вена.

По пятницам и субботам в течение месяца, то есть отправлением из Киева 7-8, 14-15, 21-22 сентября, сохранится курсирование только двух поездов Интерсити+: №705/706 Киев — Перемышль и №707/708 Киев — Перемышль, который отправляется в 22:17 и прибывает в 06:23, обратно из Перемышля в 11:15, в Киеве в 20:41.

В указанные 6 дней поезда №53/54 Киев — Перемышль, №89/90 Киев — Перемышль, №31/32 Запорожье — Перемышль, №35/36 Одесса — Перемышль, №73/74 Харьков — Перемышль, №715/716 Киев — Перемышль будут отменены.

График ремонтов в сентябре коснется и расписания движения поездов №54 Перемышль — Киев, который будет отправляться в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00);

и №36 Перемышль - Одесса будет ехать в 13:45 (вместо 20:28) и в Одессе в 08:10 утра.

"Несмотря на ремонты вблизи Перемышля, количество предложенных железной дорогой мест на Польшу в сентябре даже вырастет почти на 100 благодаря новому рейсу на Хелм (кроме 3 пар выходных). А по завершении ремонтных работ в октябре в случае подтверждения популярности третьего рейса на Хелм и его дальнейшего согласования , количество "польских" билетов вырастет сразу на 10%", - добавляют в Укрзализныце.

Билеты на польское направление продаются за 20 суток, новая дата открывается в 08:00 каждое утро (кроме Варшавы, которая стартует в 09:00).