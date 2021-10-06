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В переговорах с МВФ встал вопрос рисков из-за роста цены на газ, - Марченко

6 октября, 2021 среда
09:51

В переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) встал вопрос рисков из-за роста цен на газ

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью РБК-Украина .

"Фонд интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году, а также на компаниях, которые находятся в государственной собственности", - сказал Марченко.

Он отметил, что в МВФ понимают, что непосредственных прямых бюджетных потерь может и не быть. Однако возможны косвенные потери в связи с финансовым состоянием компаний, связанных с этим рынком, и тем, как будет проходить отопительный сезон на местах.

Кроме того, по словам Марченко, также есть вопросы по части Министерства финансов, которые требуют уточнения по бюджету на 2022 год. Но они, заверил министр, не являются критическими для просмотра программы МВФ.

  • Напомним, по состоянию на 5 октября цены на газ в Европе превысили $1400 / тыс. куб.м.

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МВФ
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