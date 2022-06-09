Один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС" поделился деталями в эфире Еспресо.

"В Турции очень хорошо закрепился российский олигарх Роман Абрамович. Даже в освобождении и дальнейшем обмене защитников Азовстали присутствуют президент России Путин, олигарх Абрамович, президент Турции Эрдоган и, конечно, президент Зеленский. Это наводит на определенные мысли о роли Эрдогана. Я надеюсь, что этот обмен состоится, но чем дольше этого не происходит, тем меньше вероятность, что украинских защитников удастся обменять", - отметил Невзлин.

Общественный деятель добавил, что роль российского олигарха Абрамовича в российско-турецких отношениях растет.

"Абрамович завязал дружеские отношения с одним из близких помощников президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который легко решает там вопросы. В результате в оси Путин - Абрамович - Эрдоган сформировались такие идеи, как переселение вероятной путинской любовницы Алины Кабаевой в Стамбул. Для этого купили большой дом и выделили президентскую охрану", - заметил Леонид Невзлин.

22 апреля издание Bloomberg сообщило, что в США возобновили процесс введения санкций против российского миллиардера Романа Абрамовича, которому не удалось помочь прогрессу в переговорах между Россией и Украиной, участие олигарха в которых подтвердил президент Зеленский.

Издание The Times 8 июня сообщило, что юристы российского олигарха Романа Абрамовича используют письмо от народного депутата Давида Арахамии о помощи олигарха в спасении украинцев, чтобы через суды отменить санкции против него.

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