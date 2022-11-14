Внук Бандеры и Джим Керри теперь невъездны в РФ: Москва ввела санкции против 100 граждан Канады
В РФ расширили персональные санкции против граждан Канады – список пополнили сто фамилий
Об этом сообщили в МИД РФ .
Как заявили в российском дипломатическом ведомстве, среди попавших в "черный список" - "высокопоставленные должностные лица, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур".
В частности, под санкции попали внук лидера украинских националистов Степана Бандеры журналист Стефан Бандера, актер Джим Керри, автор бестселлера "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд и другие.
Этим гражданам Канады запрещен въезд в Россию. В МИД РФ также заявили, что санкции были введены в ответ на аналогичную практику властей Канады.
- Ранее, 11 ноября, министерство иностранных дел России объявило о пополнении "черного списка" людей, которым запрещен въезд на территорию, 200 граждан США.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.68
-
EUR
Покупка 40.08Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное