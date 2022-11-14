Об этом сообщили в МИД РФ .

Как заявили в российском дипломатическом ведомстве, среди попавших в "черный список" - "высокопоставленные должностные лица, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур".

В частности, под санкции попали внук лидера украинских националистов Степана Бандеры журналист Стефан Бандера, актер Джим Керри, автор бестселлера "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд и другие.

Этим гражданам Канады запрещен въезд в Россию. В МИД РФ также заявили, что санкции были введены в ответ на аналогичную практику властей Канады.

Ранее, 11 ноября, министерство иностранных дел России объявило о пополнении "черного списка" людей, которым запрещен въезд на территорию, 200 граждан США.

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