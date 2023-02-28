В Пентагоне заявили, что завершают подготовку персонала и оснащение первой украинской батареи Patriot
Высокопоставленный представитель оборонного ведомства США сообщил Комитету по вопросам вооруженных сил палаты представителей конгресса, что Соединенные Штаты и их союзники уже подготовили более 4 000 украинских военных, в частности, скоро должно завершиться обучение украинцев на системах Patriot
Об этом сообщает CNN.
"Коллективные учения продолжаются по всей Европе и резко увеличивают украинские объединенные вооруженные формирования. В целом с января американские военные подготовили более 1000 украинцев, в результате чего общее количество подготовленных Соединенными Штатами военнослужащих составляет более 4 тыс.", - сказал генерал-лейтенант Дуглас Симс II, директор по операциям Объединенного комитета начальников штабов США.
Американские военные также тренируют украинцев на ракетном комплексе Patriot в Форт Стилл, штат Оклахома, и Симс объявил, что тренировка вскоре завершится.
"Вооруженные силы США вскоре завершат подготовку и оснащение первой украинской батареи Patriot", – сообщил комитету Симс.
Это первый раз, когда Пентагон уточнил, когда может завершиться обучение.
"Мы уверены, что украинцы будут использовать Patriot с таким же опытом, который они демонстрируют каждый день с их нынешними возможностями противовоздушной обороны", – добавил Симс.
- 21 декабря США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot . Известно, что система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.
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