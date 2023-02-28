Об этом сообщает CNN.

"Коллективные учения продолжаются по всей Европе и резко увеличивают украинские объединенные вооруженные формирования. В целом с января американские военные подготовили более 1000 украинцев, в результате чего общее количество подготовленных Соединенными Штатами военнослужащих составляет более 4 тыс.", - сказал генерал-лейтенант Дуглас Симс II, директор по операциям Объединенного комитета начальников штабов США.

Американские военные также тренируют украинцев на ракетном комплексе Patriot в Форт Стилл, штат Оклахома, и Симс объявил, что тренировка вскоре завершится.

"Вооруженные силы США вскоре завершат подготовку и оснащение первой украинской батареи Patriot", – сообщил комитету Симс.

Это первый раз, когда Пентагон уточнил, когда может завершиться обучение.

"Мы уверены, что украинцы будут использовать Patriot с таким же опытом, который они демонстрируют каждый день с их нынешними возможностями противовоздушной обороны", – добавил Симс.