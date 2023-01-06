Об этом заявил представитель министерства обороны США.

"Я считаю, что мы находимся на том этапе этой битвы, когда сможем обеспечить такое обучение, чтобы дать Украине возможность поддерживать такие системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и отвоевывании территории", - сказал на брифинге представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

Он добавил, что в Пентагоне рассматривают возможность привезти украинцев в США для тренировок на системе Patriot, обучение за границей "или сочетание обоих".

21 декабря США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot. Известно, что система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.

В Воздушных силах заявили, что ВСУ смогут овладеть Patriot через несколько месяцев

22 декабря 2022 года издание Politico со ссылкой на двух должностных лиц министерства обороны отмечало, что Пентагон рассматривает возможность обучать украинским военным эксплуатации системы противоракетной обороны Patriot на военной базе в Соединенных Штатах.

5 января президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц после телефонных переговоров объявили о совместном пакете военной помощи Украине. В частности Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patriot.

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